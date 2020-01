LIVE Bulgaria-Germania 0-0 volley, Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: tutto pronto a Berlino, chi raggiungerà la Francia in finale? (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:59 Sulla carta i Verdi sono leggermente favoriti, ma i tedeschi avranno il pubblico di Berlino dalla propria parte. 19:56 La Germania si è invece posizionata al secondo posto nel Gruppo A, i padroni di casa hanno esordito con due vittoria per 3-0 contro la Repubblica Ceca e contro il Belgio, prima di perdere 3-2 il top match contro la Slovenia. 19:53 La Bulgaria ha concluso il girone di B di qualificazione al primo posto, da vera e propria outsider ha spazzato via l’Olanda (3-0) e due squadre che avevano tante ambizioni alla vigilia, la Francia (3-2) e la Serbia (3-2). 19:50 Quello di stasera potrebbe essere uno dei match più equilibrati dell’intero torneo, le due squadre hanno molti aspetti in comune: sono allenate da un italiano, hanno il loro punto di forza negli opposti e si presentavano a questo torneo da vere e proprie ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Bulgaria-Germania volley, Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: vincere per non dare addio a Tokyo - Volleyball_it : Qualif. Olimpiche: Bulgaria in semifinale. Serbia appesa ad un filo... Il 3-0 dell'Olanda sulla Francia… - Angy051200 : RT @Volleyball_it: Qualif. Olimpiche: LIVE - La Bulgaria in semifinale. Serbia appesa ad un filo sottile -