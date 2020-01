LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Argentina-Russia 0-1, Schwartzman-Medvedev 4-5 (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 TRE SET POINT Medvedev: doppio fallo di Schwartzman. 0-30 CHE DRITTO DI Medvedev! In corsa, all’incrocio delle righe! 0-15 Gran pallonetto di Medvedev! 4-5 BREAK Schwartzman: palla corta non perfetta di Medvedev, e dopo otto minuti e 35 secondi di nono game l’argentino si rimette in scia. Vantaggio Schwartzman, PALLA BREAK: è la quinta per lui, Medvedev mette in rete il dritto in uscita dal servizio. 40-40, 5a parità: MIRACOLO DI Schwartzman! Dritto in corsa spettacolare con Medvedev lanciato a rete! Vantaggio Medvedev, SET POINT: è ancora il servizio a mettere il russo a un passo dalla conquista del parziale. 40-40, 4a parità: ace di Medvedev. Vantaggio Schwartzman, PALLA BREAK: è la quarta, Medvedev stavolta spedisce lungo il dritto. 40-40, 3a parità: si salva con la prima Medvedev. Vantaggio Schwartzman, PALLA BREAK: il ... Leggi la notizia su oasport

