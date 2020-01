LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Argentina-Russia 0-1, Schwartzman-Medvedev 2-5 (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Esce il dritto di Medvedev, possibile occasione per Schwartzman. 15-15 Medvedev sistema tutto con l’ace. 0-15 Perde il controllo del rovescio Medvedev. 3-5 Medvedev. Buon game di servizio tenuto da Schwartzman, ma il russo servirà ora per il set. 40-15 Schiaffo al volo di dritto di Schwartzman che finisce in rete. 40-0 Ancora una buona prima di Schwartzman. 30-0 Chiude il punto a rete Schwartzman. 15-0 Buona prima di Schwartzman. 2-5 Medvedev, che conferma il break di vantaggio. 40-30 Servizio e dritto di Medvedev. 30-30 Dritto lungo di Medvedev. 30-15 CHE PUNTO DI Medvedev! Sta giocando benissimo il russo, spinge con il dritto, difende la rete dal tentativo di passante incrociato di Schwartzman e trova un passante che si stampa vicino all’incrocio delle righe. 15-15 Spinge con il dritto Medvedev e stavolta ottiene il ... Leggi la notizia su oasport

