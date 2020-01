LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Argentina-Russia 0-1, Schwartzman-Medvedev 2-3 (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 CHE PUNTO DI Medvedev! Sta giocando benissimo il russo, spinge con il dritto, difende la rete dal tentativo di passante incrociato di Schwartzman e trova un passante che si stampa vicino all’incrocio delle righe. 15-15 Spinge con il dritto Medvedev e stavolta ottiene il punto. 0-15 Gran passante di dritto di Schwartzman, non riesce la volée rovesciata a Medvedev. 2-4 BREAK Medvedev: Schwartzman mette il rovescio in rete, regala così il proprio turno di servizio. 0-40 TRE PALLE BREAK Medvedev: Schwartzman mette il dritto in rete. 0-30 Sbraccia Schwartzman con il dritto. 0-15 Scambio sulla diagonale del rovescio, è Schwartzman a metterlo in rete. 2-3 Medvedev, che ancora con il servizio chiude il game. 40-15 Sbaglia la risposta Schwartzman. 30-15 Spaventoso rovescio lungolinea di Medvedev! 15-15 Dritto in rete di Medvedev. 15-0 ... Leggi la notizia su oasport

