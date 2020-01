“Limatola Borgo del Natale”, chiusura con successo: la soddisfazione dell’Amministrazione comunale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Limatola (Bn) – Si è chiusa con un successo di pubblico per lo spettacolo di trombonieri e sbandieratori e con l’entusiasmo dei più piccoli per l’arrivo della Befana la manifestazione Limatola Borgo del Natale. Domenica, a chiudere l’ampio programma di eventi messi in campo dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, sono stati gli spettacoli e la proiezione del film “La Befana vien di notte”. “Siamo soddisfatti – commenta il sindaco Domenico Parisi – di come le attività organizzate per le festività natalizie abbiano riscontrato il gradimento della cittadinanza che ha partecipato così numerosa a tutti gli appuntamenti”. La manifestazione ha visto diversi appuntamenti all’insegna del Natale come Babbo Natale per i bambini in piazza, il trenino, la tombolata; ... Leggi la notizia su anteprima24

