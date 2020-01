Licia Nunez nella casa del GF VIP 4 parla di Imma Battaglia: per 7 anni relazione segreta poi il tradimento (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si sta parlando molto nelle ultime ore, dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 4 di Licia Nunez della sua relazione con Imma Battaglia finita, secondo l’attrice, a causa di un tradimento. Oggi Licia ha raccontato parte di questa storia a Clizia Incorvaia e Andrea Denver che incuriositi hanno chiesto come si sia arrivato al tradimento. Licia ha spiegato che la relazione con Imma è durata ben sette anni ma non è stato semplice gestire le cose, probabilmente anche per colpa sua perchè non ha mai voluto parlare della sua relazione all’esterno. Hanno infatti vissuto la loro relazione tra le 4 mura di casa, non si sono mai dichiarate pubblicamente. Licia pensa che forse anche questo sia stato uno dei motivi per il quale la relazione è naufragata e si assume le sue colpe ma vuole anche raccontare ai suoi nuovi amici, quello che è successo con Imma e del tradimento ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

mounds_shame : RT @Una_Gioia_Mai: Licia Nunez racconta la storia del tradimento di Imma Battaglia lo scopre e va comunque al suo matrimonio con Eva Grimal… - ConcettoTimpani : RT @WonderLandOffA: Licia Nunez che nn rompe le palle per gusti preferenze intolleranze e mangia da un quarto d'ora è la numero uno #GFVIP - darveyfeels_ : RT @margotsbullock: Primo giorno di diretta e sono già a terra per la storia del tradimento di Imma Battaglia a Licia Nunez. #GFVIP https:/… -