Licia Nunez Instagram: dalle pose piccanti sui social alle rivelazioni hot sui suoi amori lesbo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Licia Nunez Grande Fratello Vip: ha da poco varcato la Casa più spiata d’Italia e già si parla della 39enne attrice di Barletta. Un esordio scoppiettante e piccante, il suo, che ieri 8 gennaio 2020 ha rivelato: “Sono stata tradita da Imma Battaglia”. L’artista ha infatti avuto in passato una chiacchierata love story con Imma Battaglia, durata 7 anni, a suo dire terminata per un presunto tradimento dell’attivista politica con l’attrice Eva Grimaldi, sua attuale moglie. La Nunez lo ha rivelato nel suo video di presentazione al GF Vip, e le sue parole non sono di certo passate inosservate. La stessa Imma ha infatti chiarito ieri via social la sua posizione, così: “La verità ha mille volti! Licia Nunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta!”. Le rivelazioni private di Licia Nunez su Imma Battaglia “La mia storia ... Leggi la notizia su urbanpost

