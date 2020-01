Licia Nunez al Grande Fratello Vip: ‘Tradita da Imma Battaglia’. La replica social dell’attivista (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le rivelazioni al Grande Fratello Vip non sanno attendere. Nel corso della prima puntata in onda l’8 gennaio Licia Nunez ha svelato un retroscena circa la propria vita sentimentale. L’attrice, infatti, nella clip di presentazione, ha rivelato di essere stata tradita dalla sua ex compagna Imma Battaglia con quella che ora è diventata sua moglie, ovvero Eva Grimaldi. Licia Nunez tradita da Imma Battaglia “Ho avuto una relaizone di 7 anni con Imma Battaglia” ha spiegato la Nunez, che ha approfittato anche per una precisazione sul proprio orientamento sessuale: “spesso mi fanno la domanda ‘Allora ti piacciono le donne?’, mi sono innamorata della persona. La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi che poi è la sua attuale compagna. Non è facile dopo 7 anni di storia vedere la ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

