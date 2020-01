Licenziato buttafuori a Bergamo: “I ne**i non li facciamo entrare” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Continuano le frasi razziste nei confronti di giovani stranieri. L’ultimo caso arriva dalla discoteca Nikita Costez, a Grumello sul Monte. Gli insulti sono costati caro al dipendente, presto allontanato dal locale. Licenziato un buttafuori a Bergamo per aver impedito ad alcuni ragazzi di trascorrere una normale serata di festa e ballo. Senza esitare avrebbe detto: “I ne**i non li facciamo entrare”. Licenziato un buttafuori a Bergamo: la vicenda Sarebbe dovuta essere una notte all’insegna della spensieratezza e del divertimento, ma il buttafuori del Nikita Costez ha rovinato i loro piani. È successo nella Bergamasca, dove a un gruppo di ragazzi stranieri è stato impedito di entrare nel locale. “E voi cosa ci fate qui? Non è posto per voi, andate bene a ballare latino o afro, non qui. Se vi faccio entrare la gente si incazza, non vi vogliono qui. Io i ne**i ... Leggi la notizia su notizie

