Libia, Renzi: “Italia spettatrice e non protagonista nel Mediterraneo è una sconfitta per tutti” (Di giovedì 9 gennaio 2020) "Nel clamoroso silenzio europeo, i soggetti che stanno giocando un ruolo decisivo in Libia sono sempre più Russia e Turchia. E la cosa è inquietante soprattutto per il ruolo strategico che il Mediterraneo ha sempre avuto e sempre avrà nella politica italiana. Non solo per l’immigrazione, non solo per il petrolio, non solo per il business: l’Italia spettatrice e non protagonista nel Mediterraneo è una sconfitta per tutti": così Matteo Renzi commenta la difficile situazione in Libia. Leggi la notizia su fanpage

