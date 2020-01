Libia, nuovo raid delle forze di Haftar: colpito l’aeroporto di Tripoli (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cresce la tensione anche in Libia. Infatti poco fa, ci sarebbe stato un nuovo raid da parte delle truppe del generale Haftar, sull’aeroporto di Tripoli. Continua l’escalation di violenza anche in Libia. Infatti l’Iran non è l’unico paese colpito dai conflitti. Infatti nel paese libico il conflitto è addirittura interno, una guerriglia sempre più aspra … L'articolo Libia, nuovo raid delle forze di Haftar: colpito l’aeroporto di Tripoli proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

