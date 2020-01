Libia, Haftar respinge 'cessate il fuoco'/ No a tregua di Turchia e Russia con Sarraj (Di giovedì 9 gennaio 2020) Libia, Haftar respinge il cessate i fuoco di Putin e Erdogan: Al Sarraj accetta la proposta di Russia e Turchia, ma la Cirenaica chiude il negoziato Leggi la notizia su ilsussidiario

TgLa7 : ??#Libia #Khalifa Haftar è giunto a palazzo Chigi per incontrare il premier @GiuseppeConteIT . In serata sarebbe att… - fattoquotidiano : Libia, il generale Khalifa Haftar arrivato a Palazzo Chigi per incontrare Conte. In serata è atteso anche al-Sarraj - limesonline : ??? Buongiorno con l'editoriale di Lucio Caracciolo In Libia dovevamo rispettare 3 regole, le abbiamo ignorate tutt… -