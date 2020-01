Libia: Conte incontra Haftar, Di Maio irritato con il premier per il suo protagonismo in politica estera (Di giovedì 9 gennaio 2020) Libia: Conte incontra Haftar, Di Maio irritato con il premier per il suo protagonismo in politica estera Luigi Di Maio sarebbe irritato con il premier Conte per il suo protagonismo in politica estera, e in particolare sulla Libia, alla luce dell’incontro che il presidente del Consiglio ha avuto con il generale Haftar. Nella giornata di mercoledì 8 gennaio, infatti, a Palazzo Chigi si è tenuto a sorpresa un vertice sulla Libia alla quale dovevano partecipare sia il generale Khalifa Haftar che il premier libico Al Serraj, i quali, da ormai oltre quattro anni, si Contendono il controllo del Paese nordafricano. Tuttavia, il premier Conte ha incontrato solo il generale Haftar poiché Al Serraj, seccato per la presenza del suo avversario a Roma, ha annullato il faccia a faccia ed è tornato direttamente a Tripoli. Il presidente del Consiglio ha tentato di rimediare facendo sapere di aver ... Leggi la notizia su tpi

