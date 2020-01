Li chiamano terroni: i baby calciatori di Materdei insultati vincono la coppa a Firenze (Di giovedì 9 gennaio 2020) Episodio di razzismo su un campo di calcio, anche se le squadre in campo erano composte solo da ragazzini: a fare le spese degli insulti, il classico "terroni" gridato dagli spalti, il Materdei, squadra del centro di Napoli che stava partecipando a una competizione nazionale a Firenze contro una squadra di Udine. I ragazzini di Materdei, alla fine, non solo hanno vinto la partita, ma il torneo. Leggi la notizia su napoli.fanpage

colette1928 : @PoliticaPerJedi @CarloCalenda Non è piu un insulto Jedi..qui nella terra della Lega piena di meridionali, o terron… - Efrem444 : RT @annamariabeatr6: @Nadia_02101968 E dobbiamo dire grazie a chi li ha votati. Non vi rendete conto in che mani ci avete messo ? E me la p… - LucyMilano92 : RT @annamariabeatr6: @Nadia_02101968 E dobbiamo dire grazie a chi li ha votati. Non vi rendete conto in che mani ci avete messo ? E me la p… -