Letizia osa in bianco e nero: look da working girl per l’incontro istituzionale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nuovo impegno istituzionale per la Regina Letizia di Spagna, il primo dopo la scomparsa di Infanta Pilar, sorella maggiore di Juan Carlos e zia di Felipe, morta a 83 anni dopo una lunga malattia. Letizia Ortiz, composta, elegante e sorridente, nonostante la recente perdita, è impeccabile come sempre: ha partecipato ad un incontro di lavoro con la Federazione spagnola delle malattie rare, per capire le sfide e le opportunità del 2020, undici anni dopo essere stata coinvolta per la prima volta nella causa. Anche in questa occasione Letizia mostra di essere una grande amante del mix bianco e nero e ha puntato su uno dei look scelti per il suo ultimo viaggio ufficiale a Cuba, avvenuto a novembre, con un outfit ideale per il lavoro. Ha indossato una maxi giacca bianca con stampa pied de poule bianca e nera di Uterqüe risalente alla scorsa stagione (confermando la scelta di pezzi low cost nei ... Leggi la notizia su dilei

