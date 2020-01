Legge elettorale, primi accordi: si va per il proporzionale con soglia al 5% (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha fatto sapere, tramite Twitter, che ci sono stati passi avanti sull’accordo per la nuova Legge elettorale. L’idea su cui si sta lavorando è un proporzionale con soglia di sbarramento al 5%: l’ipotesi ha messo d’accordo molti gruppi, ma non mancano forti pareri contrari. “Raggiunta la quadra” per la Legge elettorale La Corte Costituzionale deve ancora esprimersi sul referendum abrogativo per il Rosatellum, l’attuale Legge elettorale in vigore. Questa, prevede un sistema maggioritario per il 37% dei seggi e proporzionale per il restante 63%. Un sistema che non ha mai convinto completamente, tanto che, appunto, è stato presentata richiesta di referendum per annullare tale Legge.Intanto, le formazioni politiche parlamentari stanno discutendo per la nuova Legge elettorale, il sistema che farà da base per le prossime votazioni politiche. ... Leggi la notizia su thesocialpost

