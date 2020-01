Legge elettorale, la maggioranza inaugura il Germanicum: proporzionale con soglia al 5%. I listini restano bloccati (per ora), ma brevi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Lo chiamano Germanicum perché prende le caratteristiche principali dal sistema elettorale tedesco. Come al solito c’è tutto il tempo perché venga trasformato in tutt’altro, ma nel frattempo è questo il testo base su cui la maggioranza ha trovato l’accordo (sia pure con qualche mugugno) e sul quale inizierà la discussione in commissione Affari costituzionali della Camera. Il testo, elaborato dal presidente della commissione Giuseppe Brescia (M5s), prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento e un meccanismo di “diritto di tribuna” per garantire ai partiti minori (o a quelli regionali) di avere una rappresentanza minima in Parlamento per garantire il dettato costituzionale del pluralismo. Una proposta che già in partenza divide in due gli schieramenti: Lega e Fratelli d’Italia sono contrari al proporzionale preferendo un sistema ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

you_trend : ?? #BREAKING La maggioranza non ha raggiunto un accordo sulla legge elettorale Fonte: @Agenzia_Italia - lorepregliasco : Leggo di un testo-base sulla legge elettorale che prevederebbe una soglia di sbarramento alta e un diritto di tribu… - Agenzia_Italia : Sulla legge elettorale si va verso la scelta del 'danno minore' -