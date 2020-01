Legge elettorale Germanicum: diritto di tribuna, polemiche opposizioni e sinistra (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il nuovo sistema non piace a parte della maggioranza. In particolare Italia Viva ha annunciato battaglia, così come Leu. Contestano le opposizioni, parole dure di Salvini e Meloni Leggi la notizia su firenzepost

you_trend : ?? #BREAKING La maggioranza non ha raggiunto un accordo sulla legge elettorale Fonte: @Agenzia_Italia - lorepregliasco : Leggo di un testo-base sulla legge elettorale che prevederebbe una soglia di sbarramento alta e un diritto di tribu… - Agenzia_Italia : Sulla legge elettorale si va verso la scelta del 'danno minore' -