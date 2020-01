Legge elettorale, ecco il Germanicum: presentato il ddl che prevede la soglia di sbarramento al 5 per cento e il diritto di tribuna (Di giovedì 9 gennaio 2020) Legge elettorale: ecco il Germanicum, presentato il ddl È stato depositato dal presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera Giuseppe Brescia (M5S) il ddl sulla nuova Legge elettorale, già soprannominata Germanicum perché ispirata al modello tedesco. La proposta cancella i collegi uninominali del Rosatellum, la Legge elettorale attualmente in vigore, e ne utilizza i 63 collegi proporzionali e le 28 circoscrizioni. La soglia di sbarramento è fissata al 5 per cento nazionale. Tuttavia il partito che non supera tale soglia, ma ottiene il quoziente in 3 circoscrizioni e in 2 Regioni, ottiene comunque seggi (il cosiddetto diritto di tribuna). Secondo il ddl, dei 400 seggi della futura Camera, 8 spettano ai deputati eletti all’Estero con il sistema proporzionale e 1 alla Valle d’Aosta in un collegio uninominale. I restanti 391 seggi vengono distribuiti ... Leggi la notizia su tpi

