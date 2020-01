Legge elettorale, depositato il testo del 'Germanicum' (Di giovedì 9 gennaio 2020) Giuseppe Brescia (M5S), presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, ha depositato un testo di riforma della Legge elettorale, annunciando che sarà "presto in discussione in commissione". Brescia ha specificato che si tratta di una bozza, "un testo semplice per far partire il dibattito parlamentare da alcuni chiari punti: 1. l'abolizione dei collegi uninominali; 2. un impianto proporzionale; 3. la soglia di sbarramento nazionale al 5%; 4. la previsione di un diritto di tribuna"L'obiettivo dichiarato sarebbe quello di varare una riforma elettorale, anche con il contributo delle opposizioni, senza farlo a fine legislatura quando tutti i partiti mettono sul piatto idee legate perlopiù all'ultimo sondaggio elettorale. Il desiderio è ammirevole, anche se è malcelata una certa ipocrisia considerate le prospettive a brevissimo termine di questa legislatura. Secondo ... Leggi la notizia su blogo

