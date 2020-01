Legge elettorale, depositato il ddl Germanicum: prevista soglia del 5% (Di giovedì 9 gennaio 2020) La maggioranza di governo sembra finalmente aver trovato un accordo sulla tanto dibattuta Legge elettorale, convergendo su un sistema mutuato dall’ordinamento tedesco e per questo denominato Germanicum. Nella giornata del 9 gennaio il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati Giuseppe Brescia (M5s) ha infatti depositato il ddl per la nuova Legge che andrà a sostituire il cosiddetto Rosatellum, utilizzato per le ultime elezioni del 4 marzo 2018. Legge elettorale: arriva il Germanicum La Legge elettorale Germanicum è stata studiata per poter funzionare con il nuovo assetto istituzionale previsto dalla riforma sul taglio dei parlamentari, che prevede un Parlamento con 400 deputati e 200 senatori. I futuri 400 membri della Camera verranno infatti eletti con un sistema proporzionale tra tutti quei partiti che supereranno una soglia di sbarramento ... Leggi la notizia su notizie

you_trend : ?? #BREAKING La maggioranza non ha raggiunto un accordo sulla legge elettorale Fonte: @Agenzia_Italia - lorepregliasco : Leggo di un testo-base sulla legge elettorale che prevederebbe una soglia di sbarramento alta e un diritto di tribu… - Agenzia_Italia : Sulla legge elettorale si va verso la scelta del 'danno minore' -