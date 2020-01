Legge elettorale: arriva il Germanicum, depositato il testo della riforma (Di giovedì 9 gennaio 2020) La proposta cancella i collegi uninominali del Rosatellum e ne utilizza i 63 collegi proporzionali e le 28 circoscrizioni. Il partito che non supera il 5% nazionale, ma ottiene il quoziente in 3 circoscrizioni in 2 Regioni ottiene seggi. Leggi la notizia su firenzepost

you_trend : ?? #BREAKING La maggioranza non ha raggiunto un accordo sulla legge elettorale Fonte: @Agenzia_Italia - lorepregliasco : Leggo di un testo-base sulla legge elettorale che prevederebbe una soglia di sbarramento alta e un diritto di tribu… - Agenzia_Italia : Sulla legge elettorale si va verso la scelta del 'danno minore' -