Lega Serie A è l’app ufficiale per seguire tutto il calcio italiano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Lega Serie A è l'applicazione ufficiale per seguire tutto il calcio italiano: campionato, coppa Italia, supercoppa italiana, campionato Primavera 1, Primavera TIM Cup e supercoppa Primavera. L'app permette di consultare il calendario, la classifica e i risultati di tutte le competizioni e di seguire minuto per minuto le partite con anteprime, formazioni, statistiche in tempo reale e record. L'articolo Lega Serie A è l’app ufficiale per seguire tutto il calcio italiano proviene da tuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

