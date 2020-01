Le statue in cera di Harry e Meghan rimosse dalle stanze reali del museo Madame Tussauds (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le statue di Harry e Meghan rimosse da Madame Tussauds Harry e Meghan hanno rinunciato al loro titolo reale e divideranno il tempo tra il Regno e il Nord America. La conferma ufficiale a una serie di rumors e indiscrezioni di tabloid – il Sun primo fra tutti – e giornalisti vicini alla coppia (ex) reale è arrivata direttamente da Buckingham Palace, con la regina che ha approvato la decisione dei duchi di Sussex. Secondo fonti ufficiose di Buckingham Palace, la Regina Elisabetta, il principe Carlo e il fratello William sono “furiosi” con il principe Harry e Meghan Markle, ma non per la rinuncia allo status di “membri senior” di casa Windsor e del conseguente distacco dalla Famiglia Reale. E a poche ore dalla bomba che i due reali hanno lanciato, già si verificano i primi effetti: le statue in cera di Harry e Meghan lasciano le stanze reali, seppure solo quelle del museo londindese di ... Leggi la notizia su tpi

ViDiPaola : @IlContiAndrea Preferisco la loro semplicità alle statue di cera dei cognati “imbalsamati” -