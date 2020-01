Le prime pagine sportive di oggi, giovedì 9 gennaio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una delle principali notizie di calciomercato trattate oggi sulle prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi è l’interesse dell’Inter per Sandro Tonali. Il diciannovenne centrocampista del Brescia, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe passare all’Inter nella prossima sessione estiva. Intanto, secondo i giornali, si lavora per Ashley Young e Arturo Vidal subito. Il Napoli è vicinissimo a Diego Demme, ventottenne mediano del Lipsia. Resta aperta la pista per Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo in cui il Napoli ha individuato un utile rinforzo della rosa. Nella giornata di ieri si è inoltre tenuta l’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A: Paolo Dal Pino, cinquantasettenne manager milanese, assumerà l’incarico mantenuto da Gaetano Miccichè fino a novembre scorso, prima che l’organo venisse commissariato. ... Leggi la notizia su ilveggente

