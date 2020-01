Le notizie di oggi nell’agenda di TPI del 9 gennaio 2020: appuntamenti e incontri della giornata (Di giovedì 9 gennaio 2020) notizie di oggi Agenda 9 gennaio 2020 La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport. L’agenda del 9 gennaio 2020 Agenda politica Caso Gregoretti: al Senato riunione della giunta immunità. Taglio dei parlamentari: deposito delle firme di 64 senatori alla Cassazione per il referendum, Palazzo Chigi: Consiglio dei ministri e vertice sulla prescrizione e la riforma della giustizia penale. M5S: ... Leggi la notizia su tpi

