Le guerre Usa in Afghanistan, Iraq e Siria sono costate 7mila euro a ciascun contribuente americano (Di giovedì 9 gennaio 2020) guerre Usa: tutti i costi sostenuti dai singoli cittadini Le guerre targate Usa hanno dei costi altissimi: economici, militari e umani. Dall’11 settembre 2001 ad oggi, i conflitti e le operazioni anti terrorismo che hanno visto gli Stati Uniti impegnarsi militarmente in diverse parti del mondo, tra cui il Medio Oriente, l’Asia centrale e il sud-est asiatico, hanno portato le casse del Tesoro americano ad accumulare un debito esorbitante, destinato a pesare ancora per diversi anni sui bilanci federali di Washington. Come calcolato dallo stesso Dipartimento della Difesa lo scorso anno, gli interventi militari in Afghanistan, Iraq e in Siria, sono costati nel solo 2018, circa 7mila dollari per ogni contribuente statunitense. Sebbene sia difficile calcolare in maniera efficace e precisa il prezzo di una guerra e molte operazioni top secret non compaiono neppure tra le voci di spesa, di ... Leggi la notizia su tpi

