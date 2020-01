Le condizioni di Trump all’Iran per arrivare alla tregua (Di giovedì 9 gennaio 2020) Usa e Iran verso la tregua. Teheran prova ad abbassare la tensione, Trump coglie la palla al balzo e assicura che non ci saranno ripercussioni per gli attacchi alle basi in Iraq. Usa, Donald Trumo apre alla pace con l’Iran. In occasione della conferenza stampa indetta dopo l’attacco alle basi americane in Iraq, Trump si è detto disposto a intraprendere un percorso che possa portare alla tregua. Iran, Donald Trump vuole la tregua Nella conferenza stampa più attesa di questo inizio 2020, Donald Trump ha spiazzato tutti facendo sapere di non essere intenzionato a reagire all’attacco di Teheran alle basi americane in Iraq. Nessuna vendetta. E qui bisognerebbe porsi la prima domanda:è un bluff o parla sul serio? Presumibilmente è giusta la seconda opzione, a meno che the Donald non voglia contraddirsi davanti a tutto il mondo. Il fatto poi che l’America ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Le condizioni di Trump all’Iran per arrivare alla tregua - zazoomblog : Il discorso di Trump sull’Iran e la strategia Usa in tre punti: la “tregua” militare (ma solo a certe condizioni) -… - eurallergico : RT @andreaz59317498: @FedericoDezzani Per ora la 'pioggia di missili' iraniana sembra più un'azione volta a tacitare gli estremisti interni… -