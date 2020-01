Le balle di Borgonzoni su plastic tax, assessorato al turismo e legge sul carnevale (Di giovedì 9 gennaio 2020) «A volte un sorriso vale più di mille parole» scriveva qualche giorno fa la sorridentissima candidata della Lega per l’Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni. E fa bene così, perché non sempre quando parla di quello che vorrebbe fare per l’Emilia-Romagna sembra sapere ciò di cui parla. Era successo quando propose di tenere aperti gli ospedali nel fine settimana oppure quando aveva lasciato intendere che in Veneto Luca Zaia aveva abolito l’addizionale Irpef regionale. Ma ci sono state anche le ecoballe sui rifiuti di Roma e quelle sul “sistema Bibbiano” (per tacere di quando spiegò il senso del MES). Lucia Borgonzoni propone una legge per le rievocazioni storiche, ma c’è già Qualche giorno fa a Cento (Ferrara) Lucia Borgonzoni ha lanciato una proposta per la tutela di rievocazioni storiche e carnevali: «la Regione deve fare una legge sui carnevali e dare uno ... Leggi la notizia su nextquotidiano

