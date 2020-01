Le attrici italiane più famose del momento (Di giovedì 9 gennaio 2020) C’è poco da fare, il cinema italiano è costellato di talenti! Alcune stelle però brillano più di altre e in questo articolo vi mostriamo le attrici più luminose del firmamento cinematografico italiano degli ultimi decenni! Siete pronti a godervi lo spettacolo? Allora seguiteci! Paola Cortellesi Un talento che non ha bisogno di alcuna presentazione! Il suo talento è sconfinato. Attrice (di cinema e teatro), sceneggiatrice, comica, imitatrice, presentatrice, doppiatrice, lettrice di audiolibri. E chi più ne ha più ne metta! È nata a Roma il 24 novembre del 1973 e già a 13 anni iniziò a farsi conoscere, prestando la sua voce per la canzone Cacao Meravigliao. Sì sì, proprio quella dei trenini di Capodanno! E come dimenticarla nei programmi con la Gialappa’s? O nella co-conduzione del Festival di Sanremo? E se poi pensiamo ai suoi film e ai premi che ha ricevuto è praticamente ... herbeauty.co

WeCinema : Buon compleanno a #MargheritaBuy ??! Tra le attrici italiane più premiate, dal 1986 la sua carriera è ancora in asce… - aleniggaz : RT @Radio1Plot: +++STASERA @Radio1Plot 23.05+++ Ospite @murinocaterina Una delle più affermate attrici italiane @Radio1Rai con @vitocio… - paoloigna1 : RT @Radio1Plot: +++STASERA @Radio1Plot 23.05+++ Ospite @murinocaterina Una delle più affermate attrici italiane @Radio1Rai con @vitocio… -