Lavoro in Svizzera: il tragitto casa-ufficio farà parte dell’orario di lavoro per i dipendenti pubblici (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Svizzera lancia una nuova riforma del lavoro che interessa gli impiegati pubblici. Da quest’anno infatti tutti gli impiegati pubblici hanno il diritto di integrare il tragitto casa- ufficio nell’orario di lavoro regolarmente retribuito. La Svizzera è da sempre pioniera nelle riforme del lavoro ed è anche attenta ai bisogni dei suoi lavori. Secondo le statistiche di media gli impiegati che lavorano in Svizzera impiegano circa 62 minuti nel tragitto casa lavoro, molti di loro sono pendolari e prendono regolarmente ogni giorno il treno. Hanno perciò la possibilità da oggi di poter sfruttare questo tempo per sbrigare mansioni lavorative e pratiche di lavoro durante il tragitto da casa in ufficio. Questo gli permette non solo di impiegare il tempo perso sul treno e i mezzi pubblici ma anche di stare meno tempo all’interno degli uffici. Ogni persona che lavora in Svizzera può usufruire di ... Leggi la notizia su circuitoscuola

