Lavoro, a Milano la protesta dei dipendenti Euronics a rischio: “Ci avete lasciato in mutande” (Di giovedì 9 gennaio 2020) È stata rinviata a lunedì 13 gennaio la decisione del tribunale di Milano sul futuro del gruppo Euronics-Galimberti, a rischio fallimento. Oggi alcuni lavoratori del gruppo - 258 in totale quelli impiegati tra Lombardia e Veneto - si sono ritrovati in presidio davanti al Palazzo di giustizia con emblematici cartelli: "Ci avete lasciato in mutande". "La situazione attuale è figlia di un percorso che viene da lontano", ha spiegato a Fanpage.it il segretario generale Filcams-Cgil Lombardia Mario Colleoni, auspicando che venga garantita la continuità occupazionale. Leggi la notizia su milano.fanpage

