L’Australia che brucia uccide 10 mila cammelli: “sono pericolosi per l’uomo” (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’Australia si appresta ad abbattere circa 10mila cammelli, straziati dalla sete a causa delle condizioni climatiche e dell’emergenza incendi: “hanno sete e diventano pericolosi per l’uomo”. Un nuovo problema attanaglia l’Australia già debilitata dagli incendi che stanno distruggendo una parte del continente. I cammelli hanno sete e metterebbero a rischio la vita degli aborigeni. Così … L'articolo L’Australia che brucia uccide 10 mila cammelli: “sono pericolosi per l’uomo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

elenabonetti : L'immensa fragilità dell'ecosistema deve essere tutelata con urgenza, sia dal cambiamento climatico che dai reati c… - lucianonobili : L’Australia che brucia é il nostro cuore sanguinante. Nelle fiamme 24 morti, migliaia di feriti e sfollati, animali… - chiaragribaudo : La tragedia che si consuma tra le fiamme in Australia dimostra che le sole parole non bastano più: servono responsa… -