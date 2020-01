Laura Pausini sulla fake news dell’incidente hot: “Hanno visto, ce l’ho come tutti” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Laura Pausini ha ricordato con rammarico l’incidente hot di cui è stata protagonista durante un live in Perù anni fa. Quell’episodio fu solo l’inizio di un incubo: da quel momento la rete si scatenò e cominciarono a circolare fake news, bocconi amari che la Pausini non ha mai digerito. Purtroppo, per la povera Laura, quella di fake e tranelli del web sembra una vera maledizione. Ancora oggi infatti l’interprete di Strani Amori ne parla al quotidiano El Mundo. L’artista spiega il disagio vissuto in quella circostanza, ma anche il dolore e la frustrazione di quell’esperienza. Poi, una volta per tutte, ha raccontato come sono andate le cose: sotto l’abito aveva i collant. Cosa accadde quella volta in Perù Correva l’anno 2014, e il concerto di Laura Pausini a Lima si concluse con un colpo di scena inaspettato. Sul palco, mentre la cantante era nel pieno della sua esibizione, ... Leggi la notizia su thesocialpost

LauraPausini : I 20 artisti italiani più ascoltati su Spotify a dicembre 2019: Laura Pausini ancora regina -… - RBeatMusic : In questa nostra casa nuova Laura Pausini ft Biagio Antonacci #nowplaying - yoonvon : non sono pronta a shadow [laura pausini’s voice] me la sto facendo sottooooOOOOOO -