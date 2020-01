Latina, a Itri almeno mille abitazioni ricevono acqua attraverso reti idriche abusive: “Le autorizzazioni le ha rilasciate il Comune” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sono passati più di otto anni ormai dal plebiscito referendario pro acqua pubblica, che non ha poi trovato gran seguito, ma ad Itri, comune di 10mila abitanti in provincia di Latina, migliaia di residenti hanno l’acqua corrente grazie a dei pozzi privati (almeno 5), con concessioni rilasciate per esclusivo uso irriguo che, senza alcuna autorizzazione o controllo, erogano acqua a oltre mille abitazioni, anche se in molti sono convinti che si tratti di almeno il doppio. “Una rete idrica fai da te – dichiara a Ilfattoquotidiano.it Osvaldo Agresti, consigliere comunale Cinque Stelle di Itri – con cifre che oscillano tra i 1.500 ed i 3.000 euro per un allaccio, canoni annuali fissi tra 150 e 300 euro e le spese di pompaggio e gestione reti quantizzate in base ai metri cubi di acqua trasportata agli utenti. Parliamo di circa 80 mila euro annui a pozzo. Ognuno dei quali eroga acqua utilizzando ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

