La storia di Caldara: barattato da Juve e Milan, torna all’Atalanta quasi alla stessa cifra (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mattia Caldara tornerà a Bergamo dopo un anno e mezzo in rossonero scandito dalla sofferenza e dalle pochissime opportunità di giocare: 2 presenze (una in Coppa Italia contro la Lazio, un'altra in Europa League) più altre 4 con la Primavera. Un incubo che sta per terminare con il passaggio all'Atalanta, la formula è prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro in favore dei nerazzurri (incassarono 19 milioni per cederlo ai bianconeri). Leggi la notizia su fanpage

