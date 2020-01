La Sea Watch soccorre 60 migranti al largo della Libia (Di giovedì 9 gennaio 2020) La nave Sea Watch 3 (da poco tornata in mare dopo sei mesi di stop nel porto di Licata) ha soccorso 60 migranti a circa 24 miglia dalle coste della Libia. La posizione dell’imbarcazione in difficoltà era stata comunicata alla Ong dal velivolo Moonbird. Sea-Watch 3 rescued ~60 people off a rubber dinghy this morning north of Libyan waters, in the midst of multiple distress cases spotted by our #Moonbird aircraft. The rescue took place in international waters, more than 24 nautical miles off the city of Sabratah, #Libya. pic.twitter.com/TuwJugto3b — Sea-Watch International (@seaWatch intl) January 9, 2020 Libia, Sea Watch soccorre 60 migranti Sea Watch denuncia inoltre l’avvistamento di due gommoni in acque internazionali. Questi sarebbero stati intercettai dalla guardia costiera libica e ricondotti sulla costa. Sul loro profilo Twitter, i portavoce della Ong dichiarano: ... Leggi la notizia su notizie

