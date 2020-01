La rivelazione di Aida Yespica: “mi sono innamorata di una donna, è un personaggio che conosciamo tutti” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Aida Yespica ha deciso di raccontare molti segreti della sua vita a Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia, in onda ogni Giovedì su Real Time. Dopo essersi commossa ed aver parlato dei problemi riscontrati nel vedere suo figlio Aron, attualmente residente negli Stati Uniti, la showgirl ha parlato della sua vita sentimentale. È proprio durante la rivelazione finale, prevista dal format stesso, che la Yespica ha raccontato un tassello intimo e rimasto segreto fino ad ora legato alla sua vita privata. La bella venezuelana ha infatti confidato a Lorella di essersi innamorata di una donna, in passato Ho amato una donna, ho avuto un amore folle per una donna. In passato. Purtroppo è un errore. Oggi non lo rifarei. Allora ero molto piccola. Non posso dirti chi è, è un personaggio molto famoso. sono stata male per lei, molto male. È finita perché dopo un po’ non ce ... Leggi la notizia su trendit

