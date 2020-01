"La Regina è furiosa. Ha saputo delle 'dimissioni reali' di Meghan e Harry dalla televisione" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Se il 2019 è stato il suo nuovo “annus horribilis”, il 2020 non sembra iniziare meglio per Elisabetta II: The Queen avrebbe appreso delle “dimissioni reali” di Meghan e Harry dalla televisione e ora sarebbe furiosa. A riportare l’indiscrezione è il Daily Mail. I Sussex hanno annunciato , rinunciando a essere “membri senior” della casa reale britannica. Stando a quanto riporta la BBC, la famiglia sarebbe “ferita” e un portavoce di Sua Maestà ha fatto sapere: “Le discussioni con il duca e la duchessa di Sussex sono ancora in una fase iniziale. Comprendiamo il loro desiderio di un approccio diverso, ma si tratta di questioni complicate e richiedono tempo per essere elaborate”.Stando ai rumors riportati dai media britannici, Harry e Meghan non avrebbero informato la Regina Elisabetta e gli altri ... Leggi la notizia su huffingtonpost

