La prova del cuoco, la dichiarazione d’amore di Yuri Rizzo a sua moglie Simona (Foto) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sfida finale a La prova del cuoco e in cucina ci sono Yuri Rizzo e Martino Scarpa, uno contro l’altro con le ottime ricette del giorno ma è la dichiarazione d’amore dello chef del peperone verde a vincere la puntata (Foto). Con i suoi piatti il pomodoro rosso ha vinto ma Yuri Rizzo è felice lo stesso, in studio oggi anche sua moglie Simona. La moglie dello chef è convinta che sarà lei a fare una bella dichiarazione d’amore ma la sorpresa è semplice e molto tenera. “Nella cucina de La prova del cuoco nel 2005 è successo che Simona era una concorrente, era la puntata di San Valentino” racconta Elisa Isoardi e Simona ricorda: “Io non sapevo nulla, lui aveva un ingrediente dedicato a me”. Simona impastava con Yuri gli gnocchi e nell’impasto c’era l’anello di fidanzamento. Sono passati tanti anni e loro si sono sposati e sono felici insieme oggi più di ieri. Yuri Rizzo A LA prova DEL cuoco ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

