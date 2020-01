La nuova edizione di Huawei P30 Lite con selfie camera da 32 megapixel (Di giovedì 9 gennaio 2020) (Foto: Huawei) Ritorna con una versione migliorata e aggiornata il buon medio range Huawei P30 Lite che si presenta nuovamente con una ram ampliata, una memoria interna ottimizzata e una prestante selfie camera da ben 32 megapixel. Arriverà con in bundle le cuffiette Huawei Freelace e supporterà i servizi di Google. Huawei P30 Lite si era visto quasi un anno fa a inizio 2019 e aveva venduto tanto grazie a un buon mix tra performance e basso prezzo. Qualcosa come 10 milioni di esemplari in meno di tre mesi. La “New Edition” prende come base il dispositivo noto senza cambiare design, aggiungendo due colori come peacock blue e midnight black e – soprattutto – dedicandosi a un potenziamento della parte hardware. Si parte infatti dalla fotocamera frontale che sale a 32 megapixel con apertura f/2.0 e la speciale modalità super selfie night per più qualità anche in ... Leggi la notizia su wired

