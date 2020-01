La Nazionale di Floorball cerca sponsor in vista dei Mondiali (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Nazionale italiana di Floorball (una versione indoor dell’hockey su ghiaccio, giocato però senza pattini né protezioni) si giocherà le qualificazioni ai Mondiali a Poprad in Slovacchia dal 30 gennaio al 2 febbraio 2020 contro Norvegia, Slovacchia ed Ungheria. Una sfida che, secondo gli addetti ai lavori, si preannuncia non certo semplice, ma gli azzurri daranno il … L'articolo La Nazionale di Floorball cerca sponsor in vista dei Mondiali Leggi la notizia su calcioefinanza

sportli26181512 : #AltriSport #Notizie La Nazionale di Floorball cerca sponsor in vista dei Mondiali: La Nazionale italiana di Floorb… -