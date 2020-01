La guerra è finita, fiction Rai1: cast e anticipazioni prima puntata (Di giovedì 9 gennaio 2020) anticipazioni La guerra è finita, nuova fiction Rai1: cast e trama prima puntata (13 gennaio) Lunedì 13 gennaio debutta su Rai1 la nuova fiction La guerra è finita scritta da Sandro Petraglia con la regia di Michele Soavi. I protagonisti de La guerra è finita sono Michele Riondino, Isabella Ragonese, Andrea Bosca, Valerio Binasco, Carmine Buschini e Federico Cesari. La miniserie in quattro puntate racconta i mesi dopo la Liberazione. Nella prima puntata de La guerra è finita i sopravvissuti ai lager nazisti iniziano a tornare a casa. Non solo gli adulti in cerca dei loro cari superstiti ma anche tanti bambini che hanno perso i loro genitori e che verranno accolti da volontari in una tenuta agricola abbandonata. I ragazzi scoprono il rispetto reciproco, la voglia di giocare, studiare e amare. Nel 1945 in Italia nessuno sapeva niente di cosa fosse successo nei lager. Il pubblico ... Leggi la notizia su lanostratv

