LA GUERRA È FINITA, fiction Rai: cast, trama, anticipazioni. Dal 13 gennaio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il nuovo anno della fiction di Rai 1 punta sulla memoria. Dopo l’avvio della nuova stagione di Don Matteo, da lunedì 13 gennaio tocca a La GUERRA è FINITA, nuova serie tv in quattro puntate prodotta da Palomar che trasporterà gli spettatori negli anni ’40, nell’epoca della rinascita dopo l’orrore dell’Olocausto. Protagonista assoluta della fiction, il ritorno alla vita di un gruppo di bambini e ragazzi sfuggiti ai campi di concentramento. Aprile 1945. La Liberazione riporta a casa i pochi ebrei sopravvissuti al nazismo. Tra di loro, bambini e ragazzi che non troveranno nessuno ad aspettarli. Alla frontiera c’è anche Davide (Michele Riondino), un ex ingegnere membro del Comitato di Liberazione Nazionale, in cerca della moglie Enrica e del figlio Daniele, deportati due anni prima. Di loro purtroppo non vi è traccia, ma Davide non rimane indifferente davanti ... Leggi la notizia su tvsoap

