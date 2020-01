La Gialappa's Band verso il ritorno a Sanremo (Retroscena Blogo) (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Gialappa’s Band potrebbe commentare nuovamente il Festival di Sanremo. Sul tavolo non ci sono ancora accordi ufficiali, ma per il trio si starebbe preannunciando un ritorno in radio in occasione della 70esima edizione del Festival, quest’anno condotto da Amadeus.Carlo Taranto, Marco Santin e Giorgio Gherarducci dovrebbero approdare su Rtl 102.5 con un programma che però non dovrebbe coprire per intero le cinque serate.La Gialappa's Band verso il ritorno a Sanremo (Retroscena Blogo) pubblicato su TVBlog.it 09 gennaio 2020 18:26. Leggi la notizia su blogo

