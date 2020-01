La foto del canguro in fuga carbonizzato, simbolo dei roghi in Australia: “Devastante scattarla” (Di giovedì 9 gennaio 2020) La straziante storia dietro la devastante foto del canguro morto carbonizzato su un recinto di filo spinato diventata ora simbolo della distruzione dei roghi in Australia. "È stato devastante scattare quella fotto. È stato difficile fotografarlo, non per la scena, ma perché era difficile riuscire a guardarlo" ha rivelato il fotoreporter. Leggi la notizia su fanpage

