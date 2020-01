La figuraccia del governo italiano sulla Libia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ieri ha cercato di incontrare a Roma i due leader delle fazioni libiche a poche ore di distanza, fallendo in modo un po' imbarazzante Leggi la notizia su ilpost

MarcoIppolito : RT @AntonioSocci1: Patetico tentativo di Bergoglio di far dimenticare la figuraccia dei giorni scorsi. Ma la toppa è peggio del buco. Anche… - DOscarLancini : RT @GrimoldiPaolo: La figuraccia rimediata oggi da #Conte è un insulto alla credibilità del Paese e alla nostra reputazione internazionale.… - Aldosavar : Non si può vedere! Prorpio non si può. La #politicaestera in mano a quel bamboccio di #DiMaio. Ne va della credibil… -