La fantastica coerenza di Giorgia Meloni sulla soglia dei pagamenti in contante (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ieri su Twitter il senatore della Lega Alberto Bagnai ha rivelato l’esistenza di una lettera inviata dalla Banca Centrale Europea al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e ai presidenti di Camera e Senato. Nella missiva si legge che la BCE chiede di essere consultata in merito alla conversione in legge del decreto numero 124 del 26 ottobre 2019. In particolare la Banca Centrale Europea è interessata all’articolo 18, quello recante modifiche al regime dell’utilizzo del contante. I sovranisti che scoprono che la BCE fa anche cose buone Come è noto infatti il Governo ha deciso di abbassare la soglia per i pagamenti in contanti alla cifra di 2.000 euro a partire dal 1° luglio 2020 (oggi il tetto per il pagamento in contanti è di 3 mila euro) e a mille euro a decorrere dal 1° gennaio 2022. Secondo la BCE questo limite rischierebbe di penalizzare le persone meno ... Leggi la notizia su nextquotidiano

CurioGorilla : RT @neXtquotidiano: La fantastica coerenza di Giorgia #Meloni sulla soglia dei pagamenti in #contante - neXtquotidiano : La fantastica coerenza di Giorgia #Meloni sulla soglia dei pagamenti in #contante - antiitali0ta : @PasqualeCapa @DanyT76 La cosa fantastica è che tutti questi pappagalli di Salvini ripetavano 4 anni fa: 'Viva Trum… -