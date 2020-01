La Famiglia Reale è “furiosa” con Harry e Meghan (ma non per la rinuncia al ruolo reale) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Harry e Meghan rinunciano al titolo Reale: il vero motivo che ha reso la Regina “furiosa” Secondo fonti ufficiose di Buckingham Palace, la Regina Elisabetta, il principe Carlo e il fratello William sono “furiosi” con il principe Harry e Meghan Markle, ma non per la rinuncia allo status di “membri senior” di casa Windsor e del conseguente distacco dalla Famiglia Reale. I tabloid britannici, ma anche la più autorevole Bbc, scrivono che la Royal Family è “very upset“: sono “molto irritati” nella versione letterale, “furiosi” nella traduzione più accreditata dalle maniere di corte al linguaggio corrente. Gli insider spiegano che ad offenderli, non è tanto la volontà dei duchi di Sussex di emanciparsi e d’iniziare a lavorare per rendersi nel tempo “finanziariamente indipendenti”; o la scelta di dividere ... Leggi la notizia su tpi

