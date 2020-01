L.elettorale: Brescia deposita testo, proporzionale con soglia al 5% (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma, 9 gen. (Adnkronos) – Il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, ha depositato un testo di riforma elettorale e che sarà “presto in discussione in commissione”. Si tratta “di un testo semplice -si specifica- per far partire il dibattito parlamentare da alcuni chiari punti: 1. L’abolizione dei collegi uninominali; 2. Un impianto proporzionale; 3. La soglia di sbarramento nazionale al 5%; 4. La previsione di un diritto di tribuna”. L'articolo L.elettorale: Brescia deposita testo, proporzionale con soglia al 5% CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

